Корейские шампуни

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Южная Корея Новинка!
MASIL 5 PROBIOTICS PERFECT VOLUME SHAMPOO Шампунь для увеличения объема волос с пробиотиками 8мл
MASIL 5 PROBIOTICS PERFECT VOLUME SHAMPOO
Шампунь для увеличения объема волос с пробиотиками 8мл

Шампунь с пробиотиками заметно увеличивает объем волос. Устраняет электризацию волос, упрощает уклад


45

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CONSLY Banana Coconut Water Shampoo for Nutrition Smoothness Питательный и разглаживающий шампунь с экстрактом банана кокосовой водой
CONSLY Banana Coconut Water Shampoo for Nutrition Smoothness
Питательный и разглаживающий шампунь с экстрактом банана кокосовой водой

Шампунь поможет улучшить состояние ломких, тусклых и поврежденных волос. Он не только деликатно очищ


615

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CONSLY Grapefruit Ginger Shampoo for Deep Cleansing Freshness Глубоко очищающий шампунь с экстрактами грейпфрута и имбиря
CONSLY Grapefruit Ginger Shampoo for Deep Cleansing Freshness
Глубоко очищающий шампунь с экстрактами грейпфрута и имбиря

Шампунь создан специально для быстро загрязняющихся жирных волос и кожи головы. Он эффективно вымыва


615

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Южная Корея
La`dor ACV VINEGAR SHAMPOO 150 Шампунь для волос с яблочным уксусом мл
La`dor ACV VINEGAR SHAMPOO 150
Шампунь для волос с яблочным уксусом мл

Шампунь для волос с яблочным уксусом имеет оптимальный уровень pH, поэтому подходит для чувствительн


675

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Южная Корея
La`dor ACV VINEGAR SHAMPOO 430 Шампунь для волос с яблочным уксусом мл
La`dor ACV VINEGAR SHAMPOO 430
Шампунь для волос с яблочным уксусом мл

Шампунь для волос с яблочным уксусом имеет оптимальный уровень pH, поэтому подходит для чувствительн


1375

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Южная Корея
La`dor DERMATICAL HAIR- LOSS SHAMPOO (FOR THIN HAIR) Укрепляющий шампунь для тонких волос 200мл
La`dor DERMATICAL HAIR- LOSS SHAMPOO (FOR THIN HAIR)
Укрепляющий шампунь для тонких волос 200мл

Шампунь против выпадения волос оказывает глубокое очищающее действие, благодаря чему улучшается пита


710

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La`dor DERMATICAL HAIR- LOSS SHAMPOO (FOR THIN HAIR) Шампунь для волос
La`dor DERMATICAL HAIR- LOSS SHAMPOO (FOR THIN HAIR)
Шампунь для волос

Шампунь против выпадения волос оказывает глубокое очищающее действие, благодаря чему улучшается пита


1850

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Южная Корея
LION Dhama damage care shampoo Восстанавливающий шампунь для тонких волос с цветочным ароматом
LION Dhama damage care shampoo
Восстанавливающий шампунь для тонких волос с цветочным ароматом

Перед вами новая разработка компании LION KOREA – уникальный шампунь, который восстановит волосы и у


785

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LION Dhama moisture care shampoo Шампунь для волос с цветочным ароматом
LION Dhama moisture care shampoo
Шампунь для волос с цветочным ароматом

Вы придете в восторг, когда ощутите действие шампуня с цветочным ароматом. Ведь ваши волосы станут б


899

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MASIL 3 SALON HAIR CMC SHAMPOO Восстанавливающий шампунь для волос с аминокислотами 150мл
MASIL 3 SALON HAIR CMC SHAMPOO
Восстанавливающий шампунь для волос с аминокислотами 150мл

Восстанавливающий шампунь (150 мл) с аминокислотами – это салонный уход в домашних условиях. Он быст


745

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MASIL 5 PROBIOTICS APPLE VINEGAR SHAMPOO Шампунь против перхоти с яблочным уксусом и пробиотиками 8м
MASIL 5 PROBIOTICS APPLE VINEGAR SHAMPOO
Шампунь против перхоти с яблочным уксусом и пробиотиками 8м

Шампунем против перхоти с пробиотиками и яблочным уксусом в одноразовых саше по 20 мл очень удобно п


895

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MASIL 5 PROBIOTICS COLOR RADIANCE SHAMPOO Шампунь для окрашенных волос с защитой цвета 150мл
MASIL 5 PROBIOTICS COLOR RADIANCE SHAMPOO
Шампунь для окрашенных волос с защитой цвета 150мл

Шампунь с пробиотиками для окрашенных волос (150 мл) быстро восстанавливает их структуру, устраняет


708

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MASIL 5 PROBIOTICS COLOR RADIANCE SHAMPOO Шампунь для окрашенных волос с защитой цвета 8мл20
MASIL 5 PROBIOTICS COLOR RADIANCE SHAMPOO
Шампунь для окрашенных волос с защитой цвета 8мл20

Шампунем с пробиотиками для окрашенных волос (8 мл*20) в одноразовых саше по 20 мл очень удобно поль


895

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MASIL 5 PROBIOTICS PERFECT VOLUME SHAMPOO Шампунь для увеличения объема волос с пробиотиками 500мл
MASIL 5 PROBIOTICS PERFECT VOLUME SHAMPOO
Шампунь для увеличения объема волос с пробиотиками 500мл

Шампунь с пробиотиками для увеличения объема волос помогает получить более пышную прическу. Он очища


1025

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MASIL 5 PROBIOTICS SCALP SCALING SHAMPOO Шампунь для глубокого очищения кожи головы 150мл
MASIL 5 PROBIOTICS SCALP SCALING SHAMPOO
Шампунь для глубокого очищения кожи головы 150мл

Шампунь с пробиотиками для глубокого очищения локонов и кожи головы устраняет любые загрязнения. Сал


745

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MASIL 5 SALON NO YELLOW SHAMPOO Тонирующий шампунь для осветлённых волос против желтизны 150мл
MASIL 5 SALON NO YELLOW SHAMPOO
Тонирующий шампунь для осветлённых волос против желтизны 150мл

Тонирующий шампунь фиолетового оттенка для осветленных волос помогает предотвратить нежелательную же


745

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MD-1 Hair Therapy Hasuo Scalp Care Shampoo Укрепляющий шампунь для волос с травяным комплексом
MD-1 Hair Therapy Hasuo Scalp Care Shampoo
Укрепляющий шампунь для волос с травяным комплексом

Hair Therapy Hasuo Scalp Care Shampoo создан компанией MD-1 как ответ на самые частые проблемы с вол


986

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Южная Корея
Evas Valmona Ayurvedic Scalp Solution Black Cumin Shampoo 100ml Аюрведический шампунь для волос
Evas Valmona Ayurvedic Scalp Solution Black Cumin Shampoo 100ml
Аюрведический шампунь для волос

Шампунь для волос Ayurvedic Scalp Solution Black Cumin Shampoo от VALMONA — это роскошный вид и шелк


389

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Южная Корея Хит!
KeraSys 600ml Восстанавливающий шампунь для волос
KeraSys 600ml
Восстанавливающий шампунь для волос

Восстанавливающий шампунь для волос KeraSys - это эффективная формула для восстановления волос, повр


724

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Южная Корея
KeraSys Hair Clinic System Repairing Shampoo 180ml Восстанавливающий шампунь для волос
KeraSys Hair Clinic System Repairing Shampoo 180ml
Восстанавливающий шампунь для волос

Частые окрашивания, завивки и стрессы приводят к тому, что волосы становятся сухими, безжизненными и


339

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Южная Корея
Evas Pedison Institut-Beaute Aronia Color Protection Shampoo 100ml Восстанавливающий шампунь для окрашенных волос
Evas Pedison Institut-Beaute Aronia Color Protection Shampoo 100ml
Восстанавливающий шампунь для окрашенных волос

Оказывает питающее и омолаживающее действие, защищает от сухости, ломкости и повреждений.


395

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Южная Корея Хит!
KeraSys Repairing Shampoo For Damaged Hair 400ml Восстанавливающий шампунь для повреждённых секущихся волос
KeraSys Repairing Shampoo For Damaged Hair 400ml
Восстанавливающий шампунь для повреждённых секущихся волос

Шампунь, созданный специально для поврежденных волос с секущимися концами. Repairing Shampoo быстро


655

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Южная Корея
Esthetic House Cp-1 Daily Moisture Natural Shampoo 500ml Натуральный увлажняющий шампунь для волос
Esthetic House Cp-1 Daily Moisture Natural Shampoo 500ml
Натуральный увлажняющий шампунь для волос

Снижает ломкость и сечение кончиков, обновляет волосы по всей длине, глубоко увлажняет.


1285

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Южная Корея
KeraSys revitalizing shampoo 180ml Оздоравливающий шампунь для волос
KeraSys revitalizing shampoo 180ml
Оздоравливающий шампунь для волос

Густые, здоровые и сияющие волосы – мечта каждой современной девушки. Позаботьтесь о будущем ваших в


315

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Южная Корея
Zab Power Plus Cool Shampoo 1000ml Освежающий шампунь
Zab Power Plus Cool Shampoo 1000ml
Освежающий шампунь

Освежающий шампунь от популярного корейского бренда Zab великолепно очищает и надолго освежает волос


1425

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Южная Корея
KeraSys 550ml Освежающий шампунь для волос мужчин
KeraSys 550ml
Освежающий шампунь для волос мужчин

Мужская косметика – самостоятельная ниша в сфере красоты и здоровья. И это не просто так. Мужской ор


895

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Южная Корея
Incus Cooling Silk Shampoo 180ml Освежающий шампунь с ментолом и шелковой системой
Incus Cooling Silk Shampoo 180ml
Освежающий шампунь с ментолом и шелковой системой

Хорошо очищает волос и кожу головы, борется с чрезмерной жирностью, предотвращает распушивание.


485

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Южная Корея
Esthetic House CP-1 Head Spa Cool Mint Shampoo 500ml Охлаждающий шампунь для волос с ментолом
Esthetic House CP-1 Head Spa Cool Mint Shampoo 500ml
Охлаждающий шампунь для волос с ментолом

Оказывает яркое освежающее действие, защищает волосы от повреждения, ломкости и сухости.


1135

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MASIL 5 SALON NO YELLOW SHAMPOO Тонирующий шампунь для осветлённых волос против желтизны 500мл
MASIL 5 SALON NO YELLOW SHAMPOO
Тонирующий шампунь для осветлённых волос против желтизны 500мл

Тонизирующий шампунь для осветленных локонов препятствует вымыванию пигмента и образованию желтизны.


1025

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Южная Корея
Kerasys Extra-Strength Moisturizing Shampoo 180ml Увлажняющий шампунь для волос
Kerasys Extra-Strength Moisturizing Shampoo 180ml
Увлажняющий шампунь для волос

Очищает и питает волосы, ставшие сухими в результате частого применения фена и укладки.


339

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Южная Корея
KeraSys Extra-Strength Moisturizing Shampoo 400ml Увлажняющий шампунь для волос
KeraSys Extra-Strength Moisturizing Shampoo 400ml
Увлажняющий шампунь для волос

KeraSys Extra-Strength Moisturizing Shampoo - это инновационная формула для длительного и глубокого


594

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Южная Корея
KeraSys Extra-Strength Moisturizing Shampoo 600ml Увлажняющий шампунь для волос
KeraSys Extra-Strength Moisturizing Shampoo 600ml
Увлажняющий шампунь для волос

Увлажняет и восстанавливает структуру волос по всей длине, заполняет поврежденные участки.


722

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Южная Корея
Juno Gawol Noni Premium Hanaro Hair Shampoo and Conditioner 750ml Увлажняющий шампунь-кондиционер
Juno Gawol Noni Premium Hanaro Hair Shampoo and Conditioner 750ml
Увлажняющий шампунь-кондиционер

Обеспечит эффективное очищение и превосходное увлажнение, не содержит агрессивных ингредиентов.


1010

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Южная Корея
JPS Zab Milky Conditioning Shampoo 1500ml Ухаживающий шампунь
JPS Zab Milky Conditioning Shampoo 1500ml
Ухаживающий шампунь

Ухаживающий шампунь Milky Conditioning Shampoo от известной корейской косметической компании Zab ста


1725

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Южная Корея
TRIMAY Anti-Hair Loss Oil Rich Damage Shampoo 300ml Шампунь восстанавливающий для волос
TRIMAY Anti-Hair Loss Oil Rich Damage Shampoo 300ml
Шампунь восстанавливающий для волос

Устраняет выпадение, восстанавливает, интенсивно питает, защищает и укрепляет волосы по всей длине.


1255

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Южная Корея
KeraSys Oriental Premium Shampoo 200ml Шампунь для волос
KeraSys Oriental Premium Shampoo 200ml
Шампунь для волос

Бережно очищает волосы, укрепляет, делает их сильными, гладкими и шелковистыми.


355

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Южная Корея
Masil 3 Salon Hair CMC Shampoo Travel Kit 20 pieces Шампунь для волос
Masil 3 Salon Hair CMC Shampoo Travel Kit 20 pieces
Шампунь для волос

Устраняет сухие участки и ухаживает за поврежденными волосами, делает их гладкими и послушными.


985

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Южная Корея
Evas Char Argan Oil Shampoo 100ml Шампунь для волос и кожи головы с аргановым маслом
Evas Char Argan Oil Shampoo 100ml
Шампунь для волос и кожи головы с аргановым маслом

Шампунь для волос АРГАНОВОЕ МАСЛО | Argan Oil Shampoo от известного корейского бренда Char Char — эт


346

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Южная Корея
KeraSys Revitalizing Shampoo Enhanced-Elasticity 400ml Шампунь для волос Оздоравливающий
KeraSys Revitalizing Shampoo Enhanced-Elasticity 400ml
Шампунь для волос Оздоравливающий

Очищает кожу головы и волосы от повседневных загрязнений, отмерших клеток, кожного жира.


655

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Южная Корея
KeraSys Revitalizing Shampoo Enhanced-Elasticity 600ml Шампунь для волос Оздоравливающий
KeraSys Revitalizing Shampoo Enhanced-Elasticity 600ml
Шампунь для волос Оздоравливающий

Восполняет волосам недостаток собственного кератина, укрепляет волосы, делает их сильными.


899

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Южная Корея
KeraSys Oriental Premium Shampoo 470ml Шампунь для волос Ориентал
KeraSys Oriental Premium Shampoo 470ml
Шампунь для волос Ориентал

Шампунь, который отлично подойдет для ухода за поврежденными и ослабленными волосами. Он оказывает н


899

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Южная Корея
KeraSys Oriental Premium Shampoo 500ml Шампунь для волос Ориентал
KeraSys Oriental Premium Shampoo 500ml
Шампунь для волос Ориентал

Шампунь Ориентал относится к восстанавливающим средствам. Это аналог профессиональной серии люкс, но


745

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Южная Корея Хит!
KeraSys Oriental Premium Shampoo 600ml Шампунь для волос Ориентал
KeraSys Oriental Premium Shampoo 600ml
Шампунь для волос Ориентал

Красивые, ухоженные и блестящие волосы всегда привлекают внимание и являются поводом для восхищения


995

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Южная Корея
Evas Valmona Nourishing Solution Yolk-Mayo Shampoo 100ml Шампунь для волос Питание
Evas Valmona Nourishing Solution Yolk-Mayo Shampoo 100ml
Шампунь для волос Питание

Питательный шампунь для волос Nourishing Solution Yolk-Mayo Shampoo от VALMONA — это кардинальное ср


389

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Южная Корея Хит!
Esthetic House CP-1 BC Intense Nourishing Shampoo Version 2.0 8ml Шампунь для волос протеиновый набор
Esthetic House CP-1 BC Intense Nourishing Shampoo Version 2.0 8ml
Шампунь для волос протеиновый набор

Протеиновый шампунь для волос CP-1 BC Intense Nourishing Shampoo Version 2.0 от ESTHETIC HOUSE — это


45

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Южная Корея
Deoproce Green Tea Henna Pure Refresh Shampoo 200ml Шампунь для волос с зеленым чаем и хной
Deoproce Green Tea Henna Pure Refresh Shampoo 200ml
Шампунь для волос с зеленым чаем и хной

Восстановить тусклые волосы можно и в домашних условиях, для этого нужно лишь купить шампунь для вол


399

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Южная Корея
Evas Pedison Institut-Beaute Mango Rich Protein Hair Shampoo 100ml Шампунь для волос с маслом манго
Evas Pedison Institut-Beaute Mango Rich Protein Hair Shampoo 100ml
Шампунь для волос с маслом манго

Оказывает восстанавливающее действие, защищает от ломкости и сухости, повреждения и выпадения.


389

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Южная Корея Новинка!
Flor de Man Henna hair shampoo 730ml Шампунь для волос с хной
Flor de Man Henna hair shampoo 730ml
Шампунь для волос с хной

Шампунь для волос с хной Flor de Man Henna hair shampoo 730ml


1160

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